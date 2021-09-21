Merkez Bankası başkanından ilginç açıklama: Emekliler devlete bel bağlamasın

AA 21 Eylül 2021 Salı 17:58 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 18:02

Şvetsov, başkent Moskova'da düzenlenen Federasyon Konseyi toplantısında, Rusya'daki emeklilere yönelik destek paketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Emeklilere yönelik destek paketlerini desteklemediğini anlatan Şvetsov, "Kişisel görüşüme göre, emeklilere yardım etmek biraz geç kalmak oluyor." diye konuştu.

Vatandaşların kendi emeklilik planlarını oluşturmaları gerektiğini savunan Şvetsov, "Bir vatandaşa yardım etmek, vatandaşın kendisi tarafından oluşturulması gereken iyi bir emeklilik paketi oluşturmasını sağlamakla olmalıdır. Bir kişi tamamen devlete güvenerek emekli olduğunda buna sosyalizm denir." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikten önce gayrimenkule yatırım yapılabileceği tavsiyesinde bulunan Şvetsov, "Ruslar şu anda emekliliklerini destekleyebilecek hisse senedi ve tahvillerden de gelir elde etmeye başladılar." dedi.

Şvetsov'un açıklamaları, Rusya'da halkın tepkisini çekerken, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, konuya ilişkin gazetecilere bir açıklama yaparak, "Talihsiz açıklamaları üzüntüyle öğrendim. Çok sayıda vatandaşın yaşlılık için tasarruf yapma fırsatı yoktu ve onlar için uygun desteklerin sağlanması yetkililerin önceliklerinden biri olarak nitelendirmiştir." ifadelerini kullandı.