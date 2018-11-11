Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Adıyaman'dan İstanbul'a giden Y.K. (35) idaresindeki 02 D 6122 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Yenice mevkisinde yoldaki su birikintisinden geçtiği sırada devrildi.
Kazada araçtaki 16 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.