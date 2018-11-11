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Mersin'de minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Adıyaman'dan İstanbul'a giden Y.K. (35) idaresindeki 02 D 6122 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Yenice mevkisinde yoldaki su birikintisinden geçtiği sırada devrildi.

Kazada araçtaki 16 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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