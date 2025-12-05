İSTANBUL 20°C / 11°C
Merz'e tepkiler çığ gibi: İsrail ziyaretine ateş püskürdüler

Almanya'da Sol Parti, Başbakan Friedrich Merz'in İsrail'e yapacağı ziyarete sert tepki gösterdi. Sol Parti Eşbaşkanı Jan van Aken tarafından yapılan açıklamada, 'Merz'in İsrail ziyareti, uluslararası hukuka karşı bir savaş ilanıdır.' ifadeleri kullanıldı.

5 Aralık 2025 Cuma 14:26
Almanya'da Sol Parti, Başbakan Friedrich Merz'in hafta sonu gerçekleştireceği İsrail ziyaretini eleştirdi.

Sol Parti Eşbaşkanı Jan van Aken, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Merz'in İsrail ziyareti, uluslararası hukuka karşı bir savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle uluslararası tutuklama emri bulunduğunu hatırlatan van Aken, buna rağmen Merz'in Netanyahu ile görüşecek olmasına tepki göstererek, "Hakkında savaş suçu iddiaları bulunan biriyle görüşmek, sıradan bir devlet ziyareti değildir." dedi.

Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını yeniden başlatmasını siyasi skandal olarak nitelendiren van Aken, İsrail hükümeti ayrı bir Filistin Devleti ve siyasi çözümü açıkça desteklemediği sürece silah sevkiyatı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, yarın İsrail'e yapacağı ilk ziyarette pazar günü Başbakan Netanyahu ile bir araya gelecek.

