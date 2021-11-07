Merzuki'den tutuklanması kararına karşı çıkanlara teşekkür

AA 7 Kasım 2021 Pazar 08:56 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 08:57

Merzuki, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hakkında verilen "uluslararası tutuklama" kararına karşı bazı siyasiler, gazeteciler, yazarlar ve hukukçuların kendisiyle dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, "Destek veren herkese en samimi ve içten duygularımla bir kelime söylüyorum; teşekkürler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'e işaret eden Merzuki, "Tunus en kısa sürede bir hukuk devletine geri dönene kadar onun karşısında duracağız. Bu, bunca yitirilen zaman kaybından başka iz bırakmayacak absürt bir darbedir. " diye konuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından Merzuki'nin açıklamasına ilişkin bir yanıt gelmedi.

Tunuslu insan hakları savunucuları ve aktivistler, Merzuki hakkında çıkarılan tutuklama kararının geri çekilmesini talep etmişti.

Nahda Hareketi de Merzuki ile dayanışma içerisinde oldukları mesajını vermişti.

- Frankofon Zirvesi'ne dair açıklamaları nedeniyle Merzuki'ye soruşturma

Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan bir röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said de 14 Ekim'de Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında, "Adalet Bakanımızdan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." demişti.

Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine 15 Ekim'de Merzuki hakkında Uluslararası Frankofon Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye Mahkemesinde Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.