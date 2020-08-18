AA 18 Ağustos 2020 Salı 16:05 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:05

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasına karşı "Normalleşme İhanettir" konferansı düzenledi.



Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Komite tarafından düzenlenen etkinlikte, Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Siyasi Büro Üyesi Aid Yaği açıklamalarda bulundu.

Yaği, "BAE, halkımızın mücadelesine, fedakarlığına, hakkına ve davasına ihanet etmektedir. Yapılan, Yahudileşmenin ve yerleşimlerin artmasının yolunu açan, Arap halkına karşı bir komplo olarak görülmektedir." dedi.

BAE ve İsrail'in farklı alanlarda iş birliği yapma ve büyükelçilik açma konusunda anlaşmaya varmasını değerlendiren Yaği, "Bu durum halkımıza karşı atılmış bir adım ve ulusumuzun çıkarlarına yönelik bir tehdittir." diye konuştu.

Yaği, İsrail-BAE anlaşmasının diğer Arap ülkelerinde, özellikle Körfez bölgesinde normalleşme akımına neden olabileceği uyarısında bulundu.

- ŞEYH SABRİ GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA KATILDI

Konferansa görüntülü mesajla katılan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de İsrail ile normalleşme için "ihanet ve ABD'ye satılmışlığın göstergesi" ifadelerini kullandı.



Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem ise "İsrail ile normalleşen ülkeler, ulusal kimliklerini bir kenara atarak Arapların birliğini bozuyor." diye konuştu.

- BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.



BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

