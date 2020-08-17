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Dünya

Mescid-i Aksa İmamı'ndan İsrail-BAE anlaşmasına tepki

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşması için 'yenilgi' ifadesini kullandı.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:45 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:45
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Uluslararası Minberi Aksa Derneği'nin Mescid-i Aksâ yangınının 51. yılında Minberin Sahipleri adı altında videokonferans yoluyla düzenlediği toplantıda konuşan Sabri, "İsrail ile BAE arasındaki normalleşme kabul edilemez. Bu anlaşma 'yenilgi' demektir. Mescidi Aksa minberi, tüm Müslüman alimler ve ümmete bırakılmış bir emanettir." dedi.

İslami bakış açısıyla dünyaya Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili gerçekleri anlatma çağrısı da yapan Sabri, "Arap dünyasındaki bazı Müslümanlar, bu günlerde İsrail'in, Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde 'Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu' iddialarından etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Sabri, Filistin'de Yahudi tarihine ilişkin bir taş bile olmadığını söyledi.

- BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan 51 yıl önce, Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.

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