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Dünya

Mescid-i Aksa'da 100 bin kişi cuma namazı kıldı

Kudüs'te yaklaşık 100 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

IHA24 Mart 2023 Cuma 15:17 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişi cuma namazı kıldı
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Filistin'de Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk cuma namazını kılmak isteyen Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 100 bin kişinin İsrail'in sıkı önlemleri altında cuma namazını kıldığı belirtildi.

İsrail, Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinlilere karşı yoğun güvenlik önlemleri uyguladı. Batı Şeria'da çıkışlardaki kontrolleri arttırıp bariyerler kuran İsrail güçleri, Kudüs'e gitmek isteyen Filistinlileri tek tek aradı. Bazı Filistinlilerin geçişi ise İsrail güvenlik güçleri tarafından engellendi.

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