İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1038
  • EURO
    6,9145
  • ALTIN
    327.758
  • BIST100
    109424
Dünya

Mescid-i Aksa'nın sterilizasyonu başladı

Filistin'de koronavirüsün yayılmaması amacıyla Mescid-i Aksa'da sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

IHA06 Mart 2020 Cuma 16:57 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 16:57

Çin’den yayılan koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken Filistin’de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 7’ye yükseldi. Virüsün Kudüs’te yayılmaması için Mescid-i Aksa‘da sterilizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye ettiği temizleme ürünleri kullandık ve kriterlerine göre yaptık. Her namazdan önce ve sonra Mescid-i Aksa ve onun çevresindeki camileri sterilize etmeye başladık” dedi.

Filistin İslam Vakıflar kurumu ise tüm ibadet eden ve ziyaret eden vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün verdiği hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı.

O anlar saniye saniye kaydedildi! Erkek arkadaşını sokak ortasında darp etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!
İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil
Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.