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Dünya

Mescid-i Aksa'da polis müdahalesi! Namaz kılmak isteyenlere engel oldular

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya giremeyen bazı Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 15:15 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da polis müdahalesi! Namaz kılmak isteyenlere engel oldular
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Vadi el-Coz Mahallesi'nde toplanan cemaat ise İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle namaz kılamadan dağılmak zorunda kaldı.

Daha namaz başlamadan İsrail polisi, gözyaşartıcı gaz ile cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler havai fişekler fırlatarak karşı koymaya çalıştı. Kısa süreli çatışmanın ardından cemaat ara sokaklara dağılarak namaz kılmadan ayrılmak zorunda kaldı.

Çevrede, içerisinde pis kokulu kimyasal suyun bulunduğu TOMA ile atlı polislerin de hazır bulunduğu görüldü.

MESCİD-İ AKSA'DA SADECE 5 BİN FİLİSTİNLİ CUMA NAMAZI KILABİLDİ

İsrail'in cuma namazı için yaş kısıtlaması getirdiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli saf tuttu.

İsrail güçleri cuma namazı öncesi Filistinlilerin kimliklerini kontrol ederek Harem-i Şerif'e girişlere izin verdi.

Cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere ve 65 yaş altı kadınlara müsaade edilmedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ismini vermek istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caminin avlusu neredeyse boştu ve sadece 5 bin kişi namaz kılabildi." dedi.

İsrail yönetimi, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirmişti.

İsrail polisi, Aksa'nın da yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurmuştu.

Mescid-i Aksa'da normalde ortalama 70 bin ila 100 bin kişi cuma namazını kılabiliyor.

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