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Dünya

Mescid-i Aksa'da silahların gölgesinde cuma namazı

İsrail'in cuma namazı için yine yaş kısıtlaması getirdiği işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli saf tuttu.

AA3 Kasım 2023 Cuma 15:29 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da silahların gölgesinde cuma namazı
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İsrail polisi üst üste dördüncü cuma namazında Filistinlilerin Aksa'ya girişine katı kısıtlamalar getirdi.

İsrail sadece yaşlıların namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verirken, yüzlerce Filistinli Harem-i Şerif çevresinde yer alan sokaklarda cuma namazını kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre, 120 binden fazla kişinin aynı anda namaz kılmasına müsait olan Mescid-i Aksa'nın avluları İsrail'in kısıtlamalarından dolayı neredeyse boş kaldı, sadece 5 bin 500 Filistinli cuma namazını burada eda etti.

İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinli gençleri engellemişti.

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermemişti.

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