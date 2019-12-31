Mescid-i Aksa'ya 2019 yılında yaklaşık 30 bin Yahudi baskın düzenledi

AA 31.12.2019 22:11 - Güncelleme: 31.12.2019 22:11

Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib yaptığı yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin baskınlarının; binlerce İsrail askeri, özel güçler ve istihbarat elemanlarının koruması eşliğinde gerçekleştirildiğini ifade etti.







Tüm veri ve istatistiklerin Mescid-i Aksa'ya ve çevresine yönelik ihlallerde artış yaşandığına işaret ettiğini kaydeden Hatib, "2019 yılında 29 bin 610 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal etti." ifadelerini kullandı.





İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.





İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.