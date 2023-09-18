Mescid-i Aksa'ya baskınına Suudi Arabistan, Mısır ve İTT'den kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi kınandı.

Bu gibi eylemlerin tüm uluslararası norm ve sözleşmelerin açık bir ihlali ve dünya Müslümanlarının duygularına yönelik bir provokasyon olduğu vurgulanan açıklamada, ihlallerin devam etmesinden doğacak sonuçlardan tamamen İsrail işgal güçleri sorumlu tutuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail işgalinin gerginliği tırmandırmasına son verilmesi, sivillere gerekli korumanın sağlanması ve bu çatışmanın sona erdirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi yönünde sorumluluk alması çağrısında bulunuldu.

- MISIR



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 303 Yahudi yerleşimcinin, Roş Aşana Bayramı nedeniyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtilerek, ihlal güçlü bir şekilde kınandı.

İsrail makamlarına, milyonlarca Müslümanın duygularını kışkırtan ve işgal altındaki Filistin topraklarında şiddetin artmasına katkıda bulunan bu tür provakatif eylemleri derhal durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası hukuk kurallarını ve uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya defalarca yapılan baskınlar, zamansal ve mekansal olarak bölmeye yönelik girişimler, tarihi ve hukuki statüsüne zarar vermeyecektir."

- İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI



İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Müslümanların Aksa'ya ulaşımının engellenmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu baskın "İsrail'in kutsal mekanların kutsallığını defalarca ihlal etmesinin bir uzantısı" olarak nitelendirildi.

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı, "Roş Aşana Bayramı" bahanesiyle, dün sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'teki barış anlaşmasında benimsenen statükoya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

Yahudi dini bayramlar dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile bu cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.

