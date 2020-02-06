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Dünya

Suudi Arabistan'dan Kur'an-ı Kerim'in İbranice çevirisinde skandal hata

Suudi Arabistan'a bağlı Kral Fehd Akademisi'nin Kur'an-ı Kerim'in İbranice'ye çevirisinde 300'den fazla hata yapıldı. Mescid-i Aksa'ya 'tapınak' denildi, Peygamberimizin ismine yer verilmedi

İHA06.02.2020  16:08 - Güncelleme: 06.02.2020  16:18

Filistin haber ajansı Shehab, Suudi Arabistan Kralı tarafından finanse edilen Kral Fehd Akademisi'nin Kur'an-ı Kerim'in İbranice'ye çevirisinin 300'den fazla hata içerdiğini açıkladı. Suudi makamları tarafından da onaylanan çeviride, Mescid-i Aksa'yı tanımlamak için "tapınak" kelimesinin kullanıldığı ve Peygamberimizin ismine yer verilmediği belirtildi. Kral Fehd Akademisi'nin internet sitesinde yayınlanan İbranice çeviri, Filistin haber ajansı Shehab tarafından yayınlanan videoda çok sayıda hata yapıldığına yönelik açıklamaların ardından siteden kaldırıldı.

Çevirideki hataların yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yapıldığı henüz bilinmezken İbranice çevirinin eleştirmenleri, söz konusu hatanın İsrail'in Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik düşünceleri desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını memnuniyetle karşılayan ülkeler arasında yer almıştı. Filistin tarafının işgal olarak adlandırdığı planda Kudüs, İsrail'in bölünemez başkenti olarak açıklanmıştı.

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