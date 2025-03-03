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Dünya

Mescid-i Haram'da ilk kez başlatıldı

Suudi Arabistan Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, ramazan ayı boyunca Mescid-i Haram'da ilk kez umreciler için ihramdan çıkma (saç tıraşı) hizmetinin deneme amaçlı olarak başlatıldığını bildirdi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
Mescid-i Haram'da ilk kez başlatıldı
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Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mübarek ramazan ayı boyunca Mescid-i Haram içinde ilk kez ihramdan çıkma (saç tıraşı) hizmetinin denemesini başlattık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu çalışmanın ziyaretçilere sunulan hizmetlerin kalitesini artırma ve umrecilerin deneyimini iyileştirmeye katkı sağlama çabalarının bir parçası olarak hayata geçirildiği belirtilerek, "Bu hizmet kapsamında umreciler, saç kestirerek ihramdan çıkma işlemini Merve bölgesinin karşısında yer alan 5 noktada gerçekleştirebilecek." denildi.

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu, Mekke'nin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 6,25 milyon umreciyi ağırladığını ve yıllık bazda yüzde 35'lik bir artış kaydedildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ise 2023 yılında umreci sayısının rekor kırarak 13,55 milyona ulaştığını açıklamıştı.

  • Mescidi Haram
  • umre
  • saç tıraşı

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