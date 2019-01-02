'Meseleyi gelecek nesillere bırakmayalım'

Tayvan'ın özgürlüğünü Çin'den korumak istediklerini belirten Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'e cevap, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den geldi.

Tayvan ve Çin'in birleşmesi konsunda bir uzlaşıya varılması gerektiğini ifade eden Cinping, ''Mesele gelecek nesillere bırakılmamalı'' çağrısında bulundu.

Çinlilerin birbiriyle kavga etmemesini vurgulayan Cinping, yeniden birleşme için samimi bir şekilde gayret sarf edileceği konusunda söz verdi. Cinping bu barışçıl çağrının ardından ''güç kullanmama'' konusunda söz vermeyeceklerini, her türlü duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Uzlaşı yolları tıkanıyor

Pekin ve Taipei arasındaki ilişkiler, Tsai Ing-wen'in 2016 yılının mayıs ayında göreve başlamasının ardından giderek kötüleşti. Bunun sebebi ise Ing-wen'nin yanı sıra Demokratik İlerleme Partisi (DPP) ve Başbakan William Lai'nin bağımsızlık yanlısı olması. DPP, Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu görüşüne sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Tayvan'ın bağımsızlık çıkışlarını uluslararası kamuoyuna açık konuşmalarda yumuşak çağrılarla dile getiren Çin, bölgede gereçekleştirdiği dev askeri tatbikatlarla Tayvan'a gözdağı veriyor.

Ing-wen'in başa gelmesiyle bölgedeki askeri faaliyetlerini artıran Çin'in savaş uçakları, 2016 yılında bölgede 8 tatbikat/eğitim gerçekleştirirken, bu sayı 2017'de 20'ye yükseldi. 2018'de Çin donanmasının Tayvan Boğazı'nda gerçekleştirdiği tatbikatlara, Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning de katıldı.

Tayvan'ın 2017 yılı sonu 14. Ulusal Savunma Raporu'nda, 210 bin askeri bulunan Tayvan'ın karşısında, Çin ordusundaki asker sayısı tahmini 2 milyon olduğu belirtilirken, savunmaya ayrılan bütçenin kıyaslanamayacağı açıkça ifade edildi.

Askeri tatbikatlatların arttığı, dönemde konuya ilişkin bir açıklama yapan Cinping, ''Ülkeyi ayrıştırma eylemleri ve hileleri, başarısızlığa mahkum olacak.'' sözleri ile Ing-wen'e açık bir uyarı mesajı gönderdi.

Tayvan hükümetinin açıklamasında ise, ''Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceğiz ve diplomatlarımız ulusumuzun haysiyeti ve haklarını korumak için mücadele etmeyi sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Tayvan'ın Washington ile arasındaki yakın ilişki gerilimi tırmandırırken, Çinli uzmanlar Tayvan'ın Çin topraklarına katılması için askeri seçenekler de dahil tüm yolların denenbileceğini ileri sürüyor.

Çin Cumhuriyeti'nden Tayvan'a...

Japonya'nın 1895 yılındaki savaşta Çin'i yenilgiye uğratarak el koyduğu Tayvan Adası'ndan, mağlubiyetle ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası çekildi. Savaş sonrası Çin'de, koministlerle milliyetçiler arasında iç savaş başladı. 1949 yılında Mao Zedong öncülüğündeki Çin Kominist Partisi'nin iktidarı almasıyla, Milliyetçi Parti yanlıları kaçarak Tayvan Adası'na sığındı. Kominist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya kaçan milliyetçiler 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini savunurken, Kominist Parti Tayvan'ı ülkenin özerk bir bölgesi olarak görmeye devam etti.

Ülkede ortaya çıkan iki farklı siyasi otoritenin neden olduğu gerilim ve karmaşa 1971'deki Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla yeni bir boyut kazandı. BM siyasi otorite olarak tanıdığı Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yerine siyasi otorite olarak Çin Halk Cumhuriyetini tanıma kararı aldı. Karar sonrası Tayvan, bağımsızlık arayışını dönemsel farklılıklarla sürdürdü. 2005 yılında Çin Ulusal Kongresi'nin yürürlüğe koyduğu ''ayrılma/bölünme karşıtı kanun'' (Anti-secession Law) ile Tayvan'a karşı sürdüreceği tutumu açık bir şekilde ortaya koydu.