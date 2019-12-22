star.com.tr 22.12.2019 12:40 - Güncelleme: 22.12.2019 13:21

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) Doğu Akdeniz’deki oyunları bozan anlaşmaları, Yunanistan ve Mısır gibi ülkeleri gayrimeşru ilişkilere sevk ediyor. Libya’nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi’yi kapı dışarı eden Yunanistan, darbeci General Halife Hafter’e üst düzey bir ziyarete hazırlanıyor. Mısır’daki Sisi rejimi ise Türkiye’ye karşı PKK/YPG’yi kullanmak için harekete geçti.

MEŞRU HÜKÛMETE SINIR DIŞI, HAFTER’İN AYAĞINA DIŞİŞLERİ BAKANI

Uluslararası tanınırlığa sahip UMH’ye karşı darbecilerin yanında saf tutan Yunanistan, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı Halife Hafter’le görüşmeye gönderiyor.

Yunan basınından Pentapostagma’da yer alan haberde, Dendias’ın bugün Bingazi’ye bir “çalışma ziyareti” gerçekleştirerek Hafter’le görüşeceği yazıldı. Dendias henüz bölgeye gitmeden ziyaretin resmi olarak duyurulmayacağını yazan gazete, “Doğu Libya’nın lider kadrosuyla” yapılacak toplantıyı “stratejik bir adım” olarak nitelendirdi.

Türkiye ile UMH arasında imzalanan deniz sınırları, askerî ilişkiler ve sosyoekonomik anlaşmalara hazırlıksız yakalanan Yunan hükûmeti, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Libya’nın Atina Büyükelçisi Menfi’yi “istenmeyen adam” ilân ederek ülkeyi terk etmesini istemişti.

SİSİ, PKK/YPG’Yİ KULLANMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin Libya’daki tek meşru hükûmete verdiği siyasî ve askerî desteğin en çok rahatsız ettiği ülkelerden olan Mısır’daki Sisi yönetimi ise, Hafter’e gönderdiği tankın yanı sıra istihbarat yardımıyla destek olmaya çalışıyor.

Bunun yeterli olmadığını düşünen Sisi, kurmaylarıyla bir “olağanüstü durum toplantısı” düzenleyerek atacakları yeni adımları masaya yatırdı.

Yunan basınının iddiasına göre, söz konusu toplantıdan, “terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye içerisinde karışıklık çıkartması için desteklenmesi” kararı çıktı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sisi rejiminin Dışişleri Bakanı Sami Şükri'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde liderlerinden İlham Ahmed'le bir araya geldiğine ilişkin paylaşılan bir görüntü, bu iddiayı destekler bir nitelik kazandı.