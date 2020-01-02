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Dünya

UMH: ''Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz''

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) 'meşruiyetini ve sivilleri korumak için her türlü adımı atma hakkına sahip olduğunu' vurguladı.

AA02.01.2020  23:40 - Güncelleme: 02.01.2020  23:40

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Bakanlığın resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Trablus'a saldırı kararının sorumlusunun önündeki seçenekler ya teslim olmak ya da intihar etmektir." ifadelerini kullandı.

Başağa, açıklamasına şöyle devam etti:

"UMH meşruiyetini savunmak için her türlü adımı atma hakkına sahip. UMH'nin, öncelikli görevi sivilleri bazı dış aktörler tarafından desteklenen bir grup darbecinin acımasız saldırılarından korumaktır."

UMH'nin tartışmasız bir şekilde meşru hükümet olarak uluslararası tanınırlığa sahip olduğunu vurgulayan Başağa, Arap Birliğinin de Suheyrat Anlaşması temelinde UMH'nin meşruiyetini tanıdığına dikkati çekerek, son toplantıda alınan kararların da bunu ortaya koyduğunu kaydetti.

"Türkiye ile mutabakat muhtıraları kanunlara dayanarak imzalandı"

Uluslararası arenada, Libya'nın resmi temsilcisi olarak UMH'nin tanındığına dikkati çeken Başağa şunları kaydetti:

"Türkiye ile mutabakat muhtıraları, görünürde UMH'yi tanıyan ancak el altından düşmanı destekleyenler ve bazı devletlerin sağladığı kolaylıklarla bütün milletlerden paralı askerler getirenlerin aksine kanunlara dayanarak ve aleni şekilde imzalandı."

Başağa, açıklamasında ayrıca, "Libya'da aşırılığı, terörü, despotluğu ve zulmü reddeden sivil ve demokratik bir devlet kurmak için yıllardır şehit olanların fedakarlıklarını bir kenara atmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Arap Birliği Libya için toplanmıştı

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık 2019'da daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

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