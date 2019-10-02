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Mesrur Barzani: Kerkük petrolünü Bağdat'la beraber ihraç edeceğiz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, merkezi hükümetin Erbil yönetimine bütçenin bir kısmını gönderdiğini belirterek, 'Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz.' dedi.

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Erbil'de düzenlenen bir konferansta konuşan Barzani, Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkiler ve mevcut sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasındaki sorunların çözümüne yönelik devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Barzani, şunları söyledi:

"Bütçenin bir kısmı yeniden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gönderiliyor. Kerkük petrolünü de beraber ihraç edeceğiz. Ticaret politikasını birlikte uygulayacağız. Bu müzakerelerde taraflar istedikleri her şeyi elde edemeyebilir ancak biz bir anlaşma sağlanmasını istiyoruz."

Barzani, Bağdat-Erbil hattındaki istikrarın bölgedeki istikrar için tamamlayıcı unsur olduğunu dile getirdi.

Bir ülkede siyasi, ekonomik, toplumsal ve dini olarak istikrar yoksa o ülkede istikrardan söz edilemeyeceğini ifade eden Barzani, IKBY'nin bütçesi ve memur maaşlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Anayasal hakların uygulanması konusunda bir güvence istiyoruz. Bildiğiniz gibi Kerkük meselesine, Bağdat ile özel önem veriyoruz. Sonuç olarak tartışmalı bölgeler meselesi Anayasa'nın 140. maddesine göre çözülmeli. Çünkü buralar sorunlu bölgeler. Hiçbir taraf bu bölgeleri tek başına yönetmemeli. Bu bölgelerin siyasi idaresini ve güvenliğini ortak yönetmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ile de çalışıyoruz."

Barzani son olarak Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile iyi ilişkilere sahip olduklarını yineleyerek, iki taraf arasındaki iş birliğinin daha da ilerlemesi temennisinde bulundu.

- TARTIŞMALI BÖLGELER
 

Irak'ta 2005 yılındaki Anayasa'nın 140. maddesine göre, başta Kerkük olmak üzere Musul, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinin bir bölümü, Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölgeler olarak kabul ediliyor.

Söz konusu madde, bölgelerin hangi tarafa ilhak edileceğinin belirlenmesi için referanduma gidilmesini öngörüyor ancak referandum şu anda kadar Irak'ın içinde bulunduğu güvenlik durumu nedeniyle gerçekleşemedi.

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