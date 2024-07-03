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Dünya

Mesud Barzani, Bağdat'ta Başbakan Sudani ile bir araya geldi

6 yıl sonra Bağdat'ı ziyaret eden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Mesud Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Mesud Barzani, Bağdat'ta Başbakan Sudani ile bir araya geldi
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KDP Başkanı'nın Bağdat ziyaretinin önemli olduğunu dile getiren Sudani, iç meseleler ve bölgesel gelişmelere dair yapıcı görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Irak Başbakanı, "Merkezi yönetim hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti arasında güven tesisi konusunda önemli mesafe katettik ve devralınan sorunları aştık. Tüm Irak halkının kalkınması için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN DEVLETİ İYİ NİYETLE YÖNETİYOR"

KDP Başkanı Barzani ise Bağdat'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bağdat'ı ziyaret amacım; Başbakan Sudani'nin iki hükümet arasında gerçek rahatlama döneminin başlamasına vesile olan çabasının güçlendirilmesi içindir. İç ve bölgesel meselelerdeki görüşlerimizde de mutabık kaldık. Başbakan, devleti iyi niyetle yönetiyor ve o da bizi bu aşamaya taşıdı" açıklamasında bulundu.

Barzani, Bağdat'ta hükümet ortaklarının bulunduğu Devleti Yönetme Koalisyonu ile bir araya gelecek.

BAĞDAT VE ERBİL ARASINDA GÜNDEM YOĞUN

En son 6 yıl önce Bağdat'ı ziyaret eden Barzani'nin Bağdat ve Erbil arasında bütçe meselesi, petrol ihracatı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) memur maaşları, IKBY'de 10 Ekim'de yapılması beklenen parlamento seçimleri ve Kerkük'teki yerel hükümetin kurulamaması gibi askıda bulunan konuları masaya yatırması bekleniyor.

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