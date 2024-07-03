Mesud Barzani, Bağdat'ta Başbakan Sudani ile bir araya geldi

KDP Başkanı'nın Bağdat ziyaretinin önemli olduğunu dile getiren Sudani, iç meseleler ve bölgesel gelişmelere dair yapıcı görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Irak Başbakanı, "Merkezi yönetim hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti arasında güven tesisi konusunda önemli mesafe katettik ve devralınan sorunları aştık. Tüm Irak halkının kalkınması için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



KDP Başkanı Barzani ise Bağdat'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bağdat'ı ziyaret amacım; Başbakan Sudani'nin iki hükümet arasında gerçek rahatlama döneminin başlamasına vesile olan çabasının güçlendirilmesi içindir. İç ve bölgesel meselelerdeki görüşlerimizde de mutabık kaldık. Başbakan, devleti iyi niyetle yönetiyor ve o da bizi bu aşamaya taşıdı" açıklamasında bulundu.

Barzani, Bağdat'ta hükümet ortaklarının bulunduğu Devleti Yönetme Koalisyonu ile bir araya gelecek.

En son 6 yıl önce Bağdat'ı ziyaret eden Barzani'nin Bağdat ve Erbil arasında bütçe meselesi, petrol ihracatı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) memur maaşları, IKBY'de 10 Ekim'de yapılması beklenen parlamento seçimleri ve Kerkük'teki yerel hükümetin kurulamaması gibi askıda bulunan konuları masaya yatırması bekleniyor.