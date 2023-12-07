Meta Gözetim Kurulu, İsrail ve Gazze ile ilgili paylaşımları incelemeye aldı

The Hill gazetesinin haberine göre, Meta Gözetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Gazze'ye yönelik son saldırılara" ilişkin iki paylaşımın "hızlı bir incelemeye" tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, kurulun söz konusu iki paylaşım için yaptığı incelemenin bir ilk olduğu ve inceleme sonucuna ilişkin kararın 30 gün içinde açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Meta Gözetim Kurulu Başkanı Thomas Hughes, kriz durumlarının, sosyal medya platformlarının kuralları askıya alması veya sansüre başvurması için bir mazeret olmadığını vurguladı.

Kurul, ilk olarak kasım ayında Instagram'a yüklenen, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin avlusuna düzenlenen saldırı sonrasında yaralı ve hayatını kaybedenleri gösteren bir gönderiyi inceleyecek.

Söz konusu gönderi, başlangıçta kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Meta tarafından kaldırılmış ancak kurul tarafından içeriği "rahatsız edici" uyarı ekranıyla geri yüklenmişti.

İncelenen ikinci içeriğin ise bir kadının rehin alınırken öldürülmemesi için yalvardığı ve başka bir erkek rehinenin de uzaklaştırıldığını gösteren bir Facebook gönderisi olduğu belirtildi.

Söz konusu ikinci gönderi daha önce Meta kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Uluslararası akademisyen ve uzmanlardan oluşan kurul, Meta'dan bağımsız olarak yönetiliyor ve bağımsız bir vakıf tarafından finanse ediliyor.

Gözetim Kurulu, Meta'nın paylaşılan gönderilere ilişkin verdiği kararı tersine çevirme yetkisine sahip.