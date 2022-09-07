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Dünya

Metal üreticileri endişeli, acil destek istiyorlar

Avrupa ülkelerinde metal sektöründe faaliyet gösteren 46 şirketin üst düzey yöneticisi, Avrupa Birliği'nin (AB) hızla artan elektrik ve gaz fiyatlarına karşı derhal tedbir almasını ve sanayiyi kurtarmasını istedi.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 15:49 - Güncelleme:
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Avrupa'da faaliyet gösteren demir dışı metal üreticilerini temsil eden Brüksel merkezli Avrupa Metaller Birliği (Eurometaux), AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlarına gönderdiği mektubu yayımladı.

Metal sektöründeki 46 büyük firmanın üst düzey yöneticisinin imzasını taşıyan mektupta, enerji krizi nedeniyle sektörün geleceğinin tehdit altında olduğu belirtildi.

Mektupta, demir dışı metal üreticilerinin kriz nedeniyle son 1 yılda eşi benzeri görülmemiş seviyede kesintiler yapmak zorunda kaldığına işaret edilerek, "Faaliyetlerimizin çoğuna nihai bir darbe indirilmesinden derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

AB ve üye ülke liderlerinden stratejik enerji yoğun endüstrileri korumak ve kalıcı iş kayıplarını önlemek için acilen harekete geçmesi istenen mektupta, enerji krizi nedeniyle alüminyum ve çinko kapasitesinin yüzde 50'sinin kaybedildiği bildirildi.

Mektupta, silikon, bakır ve nikel sektörünün de durumdan olumsuz etkilendiği belirtilerek, "Geçen ay, birkaç şirket süresiz kapandıkları ilan etti artık birçok firma da ölümle kalımın eşiğinde bulunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Üreticilerin geçen yıla göre 10 kat daha yüksek elektrik ve gaz maliyetleriyle karşı karşıya olduğu anımsatılan mektupta, sektörde bir fabrikanın kapanması halinde yeniden açılmasının çok zor olduğu hatırlatıldı.

Mektupta Avrupa'nın, şebeke altyapısı, elektrikli otomobilleri, güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda demir dışı metal ürünlere ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları 9 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak. Toplantıda, enerji krizine karşı alınacak tedbirler üye ülkeler arasında müzakere edilecek.

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