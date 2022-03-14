Metro istasyonlarına sığınan Kievliler 24 Şubat'tan bu yana evlerine dönemiyor

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:06

Kiev, 24 Şubat'tan bu yana zaman zaman Rus hava saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar nedeniyle binlerce Kievli, daha güvenli gördükleri metro istasyonlarına akın etti.

Son günlerde Kiev'deki hava saldırılarının savaşın başlangıcına oranla biraz yavaşlaması ve tahliyeler nedeniyle metro istasyonlarında kalanların sayısı önceki haftalara göre daha az.

Ancak savaşın başladığı günden bu yana metro istasyonlarında kalan ve evlerine dönmekten korkan çok sayıda aile metro istasyonlarında kalmaya devam ediyor.

AA ekibi, Kiev'deki Dorogojichi metro istasyonunda kalan Ukraynalılar ile içinde bulundukları zor şartları görüntüledi.

Dorogojichi metro istasyonunda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 50 Ukraynalı kalıyor.

Metro istasyonundaki durum, adeta İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan filmleri andırıyor.

Yerlere serilmiş battaniyeler, onun üzerinde uyumaya çalışan insanlar ve içerdeki havayı soğutan rüzgar.

Hava saldırıları endişesiyle korku dolu geceler geçirmemek için evlerini terk eden Kievliler, alabildikleri birkaç eşya, gönüllerce dağıtılan bir iki lokma yiyecek ve geride bırakamadıkları evcil hayvanları ile buraya yaşıyor.

Savaştan bihaber çocuklar sıkılmasın diye metro istasyonuna sinevizyon kurulmuş. Burada metroda kalan çocuklar için çizgi filmler gösteriliyor. Bir taraftan çizgi film izleyen çocuğunun yanında kitap okuyan bir anne diğer tarafta köpeği üşümesin diye onu battaniyeye saran bir kadın.

İstasyondaki trenlerin vagonlarında yer bulabilenler şanslı, zira gece sıfırın altına düşen hava sıcaklarında metro daha da soğuyor.

Rus hava saldırıları korkusuyla evlerine gidemeyenler, soğuk havalardan korunmak için kat kat elbise giydiklerini dile getiriyor.

İstasyonda kalan anneler, çocukları savaşı hissetmesin diye büyük çaba sarf ediyor.

Eşi Ruslara karşı savaşan Taria Blazhevych, saldırılar başladıktan sonra iki çocuğunu da yanına alarak metro istasyonuna gelmiş.

İki haftadan fazla süredir istasyonda kalan Blazhevych, çocuklarıyla metro istasyonun girişine yerleştirdiği küçük kamp çadırında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Rus bombalarından çocuklarını ve kendisini korumak için evini terk ederek zor şartlar altında metroda kalan Blazhevych, şöyle devam etti:



"Evimde olmaktan dolayı korktuğum için buradayım çünkü tehlikeli. Savaşın ikinci gününde uyandığımızda evimizin yakınında (savaş) uçak gördük. Burası kentteki en güvenli yer. Kiev'den ayrılmama kararı aldım. Bu olanların bitmesini bekleyeceğim. Güvenli bir yere ihtiyacımız var. Annem kanser ve kemoterapiye ihtiyacı var, bu nedenle Kiev'den ayrılması mümkün değil."

Blazhevych, "Çocuklara burada olmak normal geliyor çünkü savaşın ne olduğunu anlayamıyorlar. Akşam olunca diğer çocuklarla bir araya geliyorlar. Burada farklı yaşlarda yaklaşık 15 çocuk var. Beraber oynuyorlar, gülüyorlar." dedi.

Metroda sıcak su gibi bazı ihtiyaçlar konusunda sorun yaşamadıklarına ancak hava koşullarının zor olduğuna dikkati çeken Blazhevych, "Soğuk havalarda çadır bizi soğuktan korumuyor. İki kez hasta olduk. İlk geldiğimizde hasta olmuştuk. Şimdi de insanlar ikinci kez hasta olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Savaş nedeniyle hayatları alt üst olan milyonlarca Ukraynalı gibi Blazhevych de ne yapacağını bilmediğini ve herhangi bir plan yapmadığını sözlerine ekledi.