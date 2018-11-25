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Metroda doğan Osman’a 25 yıllık bedava bilet

Fransa’nın başkenti Paris’te metroda doğan bebeğe 25 yaşına kadar kullanabileceği ücretsiz toplu taşıma kartı verilecek.

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Paris Özerk Ulaştırma İdaresi (RATP) tarafından yapılan açıklamaya göre 6 numaralı hattın Glaciere durağında doğan bebeğe Osman adı verildi. O sırada metroda bulunan bir doktorun eşliğinde dünyaya gelen Osman ve annesi, ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında metro hattı üzerindeki trafik yaklaşık bir buçuk saatliğine aksadı. RATP, geleneksel olarak metroda doğan bebeklere 25 yaşına kadar ücretsiz ulaşım hakkı tanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında da Paris’in ‘RER A’ hattı üzerinde bir bebek dünyaya gelmişti.

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