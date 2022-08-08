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Dünya

Metroda kavga! Kulağını ısırarak koparttı

Kan donduran olay Meksika'daki bir metroda meydana geldi. Çıkan tartışmada, kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını ısırarak koparttı.

IHA8 Ağustos 2022 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de metroda bir kadının taciz edildiğini söyleyerek çevreden yardım istemesi üzerine kavga çıktı. Kavganın giderek büyümesi üzerine kavgaya karışan bir kişi tacizcinin kulağını ısırarak koparttı. Trendeki diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri gelirken, yetkililer kulağı kopan tacizciye müdahale ederek kanamasını durdurdu. Mağdurun tacizciden şikayetçi olması üzerine, şahıslar ifadeleri alınıp haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, Meksika basınında geniş yer bulurken, bazı basın kuruluşları ABD'li boksör Mike Tyson'ın 1997 yılındaki bir maçta rakibinin kulağını ısırarak kopardığı olaya atıfta bulundu.

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