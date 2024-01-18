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Dünya

Mezar taşına tahammül edemedi! Netanyahu'dan ölen İsrailli asker için talimat

Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü iddia edilen esir asker Ron Sherman'ın ailesi, Sherman'ın mezarına yerleştirdikleri 'Başarısız hükümet tarafından Gazze'ye kaçırıldı, terk edildi ve öldürüldü' ifadeleri bulunan mezar taşının Netanyahu'nun talimatıyla kaldırıldığını açıkladı.

IHA18 Ocak 2024 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Mezar taşına tahammül edemedi! Netanyahu'dan ölen İsrailli asker için talimat
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İsrailli esirlerin aileleri hükümete yönelik tepkilerini göstermeye devam ederken, İsrail Savunma Bakanlığının geçtiğimiz sene aralık ayında cansız bedenine ulaşılan İsrailli esir askerin mezar taşını hükümeti eleştirdiği için yerinden söktü.

İsrail ordusunun geçtiğimiz sene 14 Aralık'ta Gazze Şeridi'ndeki Jabalya'da bir tünele düzenlediği operasyonda cansız bedenine ulaştığı esir asker Ron Sherman'ın ailesi, Sherman'ın mezarına yerleştirdikleri üzerinde "Başarısız hükümet tarafından Gazze'ye kaçırıldı, terk edildi ve öldürüldü" ifadeleri bulunan mezar taşının Savunma Bakanlığı tarafından kaldırıldığını açıkladı

Sherman'ın annesi Ma'ayan, askeri mezarlıktaki mezar taşının Savunma Bakanlığı'ndan bir kişi tarafından kaldırıldığını belirtti. Anne Ma'ayan, kaldırılan mezar taşının yerine üzerine "Terk edilişin, acımasızca kaçırılışın, çok sevdiğin İsrail devletinin tarihindeki en büyük başarısızlığın ardından siyasi kazanç için öldürüldüğün için af diliyorum" yazan yeni bir mezar taşı yerleştirdi.

"NETANYAHU'NUN OĞLUNUN YA DA GALLANT'IN TORUNUNU TÜNELDE OLMASI DURUMUNDA KARAR NE OLACAKTI?"

Sherman'ın ailesi, Sherman'ın esir tutulduğu tünele İsrail ordusunun zehirli gazla doldurduğunu ve bu nedenle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Anne Ma'ayan, "İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin içine gömdüğü zehirli mezardan çıkmak için yaptığı çaresiz girişimler nedeniyle birkaç parmağının ezilmiş olduğunu buldular. Seni terk ettikten sonra sana yaptıkları buysa, bu ülkenin geleceği yok. Netanyahu'nun oğlunun ya da Gallant'ın torununu tünelde olması durumunda karar ne olacaktı?" dedi.

İSRAİL ORDUSU SHERMAN'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ REDDETTİ

İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, Sherman ile aynı tünelde bulunan diğer iki kişinin cesetleri üzerinde yapılan otopside herhangi bir travma ya da ateşli silah izine rastlanmadığı, bunun da doğrudan bir hava saldırısı ya da İsrail ordusunun başka bir eylemi sonucu öldürülmediklerini gösterdiği belirtildi.

  • Gazzede İsrail Ordusu
  • Ron Sherman
  • netanyahu

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