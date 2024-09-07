İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2024 Cumartesi / 4 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • MI6 Başkanı: İran'ın misillemesine karşı gardımızı düşüremeyiz
Dünya

MI6 Başkanı: İran'ın misillemesine karşı gardımızı düşüremeyiz

İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore Londra'da katıldığı bir etkinlikte, “İran'ın (İsrail'e) misilleme yapmayı deneyeceğinden şüpheleniyorum. İranlıların bu yöndeki faaliyetlerine karşı gardımızı düşüremeyiz” dedi.

IHA7 Eylül 2024 Cumartesi 19:31 - Güncelleme:
MI6 Başkanı: İran'ın misillemesine karşı gardımızı düşüremeyiz
ABONE OL

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran tarafından düzenlenmesi beklenen misilleme saldırı henüz gerçekleştirilmedi. İki ülke arasındaki gergin açıklamalar yerini sessizliğe bırakırken, İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Richard Moore misilleme ihtimaline ilişkin konuştu. Londra'da katıldığı bir etkinlikte İran'ın İsrail'e misilleme yapıp yapmayacağı sorusuna cevap veren Moore, "İran'ın misilleme yapmayı deneyeceğinden şüpheleniyorum. İranlıların bu yöndeki faaliyetlerine karşı gardımızı düşüremeyiz" dedi.

SUİKAST SONRASI GERGİN BEKLEYİŞ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride ise, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiş, "Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, bu terör saldırısının yaklaşık 7 kilogram ağırlığında kısa menzilli bir savaş başlığı ile yapıldığı ve şiddetli bir patlamaya neden olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.