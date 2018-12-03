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MI6 direktörü Alex Younger: Rusya Batı'yı hafife almasın

İngiliz İstihbarat Teşkilatı MI6'in direktörü Alex Younger, Rusya'yı uyararak 'bizi hafife almayın' diye konuştu.

  • DHA
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Younger, Rusya´yı ve diğer benzer devletleri hedef gösterdiği konuşmasında Rusya´nın Batı´yı hafife almamaları gerektiğini belirterek İngiltere´nin kabiliyetleri ve kararlığının altını çizdi.
 
MI6´in direktörü St Andrew Üniversitesi´nde yaptığı konuşmada, gelişmekte olan tehditler içersinde ajanlığın yeni bir devrinin yaşandığını aktardı.
 
Geçtiğimiz mart ayında İngiltere´nin Salisbury kentinde Rus ajan Sergei Skripal´in zehirlenmesi olayını hatırlatan Younger,  İngiltere ve müttefikleri Avrupa ve ABD´nin soruşturma sırasında kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.
 
Younger, İngiltere´nin buna benzer saldırılara karşı çok iyi bir donanıma sahip olduğuna da dikkat çekti.
 
Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bir soru yöneltilen Younger, yaşanan olayı korkunç bir saldırı olarak niteledi.

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