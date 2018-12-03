MI6 direktörü Alex Younger: Rusya Batı'yı hafife almasın

Younger, Rusya´yı ve diğer benzer devletleri hedef gösterdiği konuşmasında Rusya´nın Batı´yı hafife almamaları gerektiğini belirterek İngiltere´nin kabiliyetleri ve kararlığının altını çizdi.

MI6´in direktörü St Andrew Üniversitesi´nde yaptığı konuşmada, gelişmekte olan tehditler içersinde ajanlığın yeni bir devrinin yaşandığını aktardı.

Geçtiğimiz mart ayında İngiltere´nin Salisbury kentinde Rus ajan Sergei Skripal´in zehirlenmesi olayını hatırlatan Younger, İngiltere ve müttefikleri Avrupa ve ABD´nin soruşturma sırasında kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

Younger, İngiltere´nin buna benzer saldırılara karşı çok iyi bir donanıma sahip olduğuna da dikkat çekti.

Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bir soru yöneltilen Younger, yaşanan olayı korkunç bir saldırı olarak niteledi.