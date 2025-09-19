İSTANBUL 25°C / 17°C
Dünya

MI6'dan casuslara özel mesajlaşma ağı! Dikkat çeken İstanbul detayı

İngiltere dış istihbarat servisi MI6, casusluk yapmak isteyenler için 'Sessiz Kurye' isimli güvenli mesajlaşma platformu kurdu. MI6 Başkanı Richard Moore'un uygulamayı İstanbul'da tanıtacağı aktarıldı.

AA19 Eylül 2025 Cuma 07:28 - Güncelleme:
MI6'dan casuslara özel mesajlaşma ağı! Dikkat çeken İstanbul detayı
İngiltere dış istihbarat servisi MI6, İngiltere adına casusluk yapmak isteyen ya da bilgi sızdırmak isteyenlerin kimliği açığa çıkmadan güvenli şekilde kullanabileceği mesajlaşma platformu "Sessiz Kurye (Silent Courier)" uygulamasının kurulduğunu duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere adına casusluk yapmak isteyenlerin kimlik gizliliğini koruyarak MI6 ile mesajlaşabileceği Sessiz Kurye platformunun faaliyete geçtiği bildirildi.

Terörizm ve İngiltere'ye karşı düşmanca tutum konusunda bildiklerini anlatmak isteyenlerin platformu kullanabileceği belirtilen açıklamada, platformun nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilerin MI6'nın YouTube hesabındaki videoda paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya ve tüm dünyadaki potansiyel ajanlar için" kullanıma sokulan platforma girmek isteyen muhbirlere, özel bir internet tarayıcısını indirme, güvenilir bir VPN yükleme ve kendi adlarına olmayan bir telefon kullanma tavsiyesinde bulunuldu.

MI6 Başkanı Sir Richard Moore'un, Sessiz Kurye'yi bugün İstanbul'da tanıtacağı aktarılan açıklamada, MI6'nın, yeni ajanlar bulmak ve İngiltere'nin güvenliğini baltalamaya çalışanlarla mücadele kapsamında dark web ortamında resmen varlığını kurduğu belirtildi.

Richard Moore

Benzeri bir platforma Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, ABD ile İngiltere arasında güvenli iletişim için Google ile bir ortaklık kurulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, "Dünya değişirken karşı karşıya kaldığımız tehditler de çeşitleniyor. İngiltere'nin hasımlarının bir adım önünde olduğundan emin olmalıyız. Şimdi istihbarat teşkilatlarımızın çabalarını son teknoloji ile destekliyoruz. Böylece MI6, Rusya'da ve tüm dünyada yeni casuslar bulabilecek." ifadelerini kullandı.

  • Richard Moore
  • casusluk

