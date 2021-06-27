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Dünya

Miami'de çöken 12 katlı binada ölenlerin sayısı 9'a çıktı

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

AA27 Haziran 2021 Pazar 21:20 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 21:23
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Miami Beach şehir yönetiminden yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan bir yaralının hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Florida Valisi Ron DeSantis ve Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, bölgeyle ilgili olağanüstü hal bildirileri yayınladılar." ifadesine yer verildi.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkilisinin yaptığı açıklamada ise Ordu Mühendisler Birliğinin kurtarma çalışmalarına teknik yardım sağlamak için enkaz alanına getirildiği bildirildi.

Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava da çöken binada ölen 9 kişiden 4'ünün kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.

24 Haziran gecesi bir kısmı çöken binanın enkazının hala altında olduğu düşünülen 156 kişiye, ölü ya da diri olarak ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

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