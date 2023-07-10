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Dünya

Michel, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını, ilişkileri yeniden canlandırmak için önlerindeki fırsatları ele aldıklarını bildirdi.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
Michel, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı
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Michel, Twitter hesabından, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan ile "iyi bir görüşme yaptıklarını" aktaran Michel, "AB-Türkiye işbirliğini tekrar ön plana almak ve ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için önümüzdeki fırsatları konuştuk." ifadesini kullandı.

Michel, AB ülkelerinin liderlerinin oluşturduğu AB Konseyi'nin AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i stratejik ve ileriye dönük olacak şekilde bir rapor hazırlamasını istediğini kaydetti.

  • Charles Michel
  • Başkan Erdoğan

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