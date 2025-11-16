İSTANBUL 18°C / 11°C
  Michelle Obama: Ülke kadın başkan için hazır değil
Dünya

Michelle Obama: Ülke kadın başkan için hazır değil

Eski First Lady Michelle Obama, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olmasını hatırlatarak, ülkenin kadın bir başkana hazır olmadığını söyledi

16 Kasım 2025 Pazar 10:58
Michelle Obama: Ülke kadın başkan için hazır değil
ABONE OL

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, ABD'nin kadın bir başkana hazır olmadığını belirtti.

Michelle Obama, New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen programda oyuncu Tracee Ellis Ross'un sorularını yanıtladı.

Ross'un "bir kadın ABD Başkanı için ortam olup olmadığına" ilişkin sorusuna, Obama, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olmasını hatırlatarak "Önceki seçimde gördüğümüz üzere hazır değiliz." yanıtını verdi.

Obama, "Bu yüzden 'Başkanlık seçimleri konusunda bana bakmayın bile.' diyorum çünkü hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bir kadına (başkana) hazır değilsiniz." dedi.

Michelle Obama, bir kadının ABD Başkanı olması için "görüşlerin değişmesi gerektiğini, birçok erkeğin bir kadın tarafından yönetilebileceğini düşünmediğini" ifade etti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te başkanlık yarışından çekilmesiyle seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklemişti.

