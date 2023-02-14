İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,847
  • EURO
    20,246
  • ALTIN
    1126.21
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Michigan Üniversitesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Michigan Üniversitesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de Michigan Üniversitesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

IHA14 Şubat 2023 Salı 09:49 - Güncelleme:
Michigan Üniversitesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

ABD'nin East Lansing şehrinde Michigan Üniversitesinde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi gönderildi. Yetkililer olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını söyledi. Kampüs polis departmanının şef yardımcısı Chris Rozman, silahlı saldırıların Berkey Hall'da TSİ 20.30'dan kısa bir süre önce başladığını ve toplanma yeri olan öğrenci birliğinde de saldırı meydana geldiğini söyledi.

Silahlı saldırganı arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, saldırgan kırmızı ayakkabılı, kot ceketli ve kasketli kısa boylu bir erkek olarak tarif edildi.

  • silahlı saldırı
  • cinayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.