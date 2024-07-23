Miçotakis'ten Güney Kıbrıs'ta akla ziyan Türkiye açıklaması

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü için Başkan Erdoğan ve devlet erkanı tam kadro KKTC'deki törenlere katıldı. Özellikle denizdeki geçit töreni Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in daveti üzerine Güney Kıbrıs'ta düzenlenen "kınama" etkinliğine katıldı.

İŞGALLE SUÇLADI

Etkinliğine katılan ilk Yunan başbakanı olan Miçotakis, küstah açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Türk askeri ve Türkiye'nin garantörlüğünün olmayacağı bir çözüm istiyoruz" dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nı trajedi olarak nitelendiren Miçotakis, geçen 50 yılın ardından Ada'daki soruna çözüm bulunması için görüşmelerin yeniden başlaması umudunu dile getirdi.

"TEK DEVLET OLACAK"

Miçotakis, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yunan Albaylar Cuntası, 50 yıl önce Kıbrıs'taki milli trajedinin kapısını açtı. İstila ve işgal 50 yıldır devam ediyor. Açılan yara 50 yıldır kanamaya devam ediyor. Kıbrıs'ın kuzeyi işgalin esiri kalmaya devam ediyor. Oldubittileri kabul etmiyoruz. Tek hedefimiz iki bölgeli, iki toplumlu, işgal ordularının bulunmayacağı (Türk askeri), modası geçmiş garantörlüklerin (Türkiye'nin garantörlüğü) olmayacağı, üniter bir devlet, birleşmiş bir Kıbrıs'tır."

"TAVİZ VERMİYORUZ"

Türk-Yunan yakınlaşmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı olacağına inanıyorum. Ancak, Türkiye ile görüşüyor olmamız anlaştığımız ya da taviz verdiğimiz anlamına gelmez. AB üyesi Kıbrıs'a (Rum Kesimi) yönelik her tehdit, Avrupa için tehlike anlamına gelir. Kıbrıs'ın işgal altında olan kuzeyinde suni bir oluşum (KKTC) söz konusudur. Türkiye, kutlamaların ya da oylamaların (TBMM'nin 50. yıl tezkeresi) olması gereken gerçek hedefleri ile bağdaşmadığını er veya geç idrak edecektir."

BAŞKAN ERDOĞAN MİÇOTAKİS'İ UYARMIŞTI

Başkan Erdoğan KKTC ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Miçotakis ile arasında geçen diyaloğu anlatmıştı. Erdoğan "Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile konuştum. "Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs'ta bulunacağım, orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de Güney'de olacakmışsınız, orada hitap edecekmişsiniz. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız" dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi" demişti.