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Dünya

Miçotakis'e kötü haber! Çakıldı

Yunanistan'da yapılan güncel kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Miçotakis'e destek azalıyor. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile ana muhalefetteki SYRIZA arasındaki makas kapanırken, aradaki farkın ilk defa yüzde 6 seviyelerine düştüğü görüldü.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:51 - Güncelleme:
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Yunanistan'da yapılan güncel kamuoyu araştırması, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koydu.

"Ta Nea" gazetesi, kamuoyu araştırma şirketi GPO'nun 1000 kişinin katılımıyla 22-24 Ağustos'ta yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

"Halktan Hükümete Sarı Kart" yorumuyla paylaşılan ankete göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (YDP) ile ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) arasındaki "makas" giderek kapanıyor.

Ankette, Başbakan Miçotakis ile SYRIZA lideri Aleksis Çipras arasında son 3 yılda yüzde 8-10 arasında seyreden farkın, ilk defa yüzde 6 seviyelerine düştüğü görüldü.

Ankete katılanların yüzde 31,4'ü "yarın seçim olsa" YDP'ye, yüzde 25,1'i ise SYRIZA'ya oy vereceğini söyledi.

Enerji krizi ve enflasyonun yanı sıra ülkede bir siyasetçi ve gazetecinin Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandalın, Miçotakis hükümetine olan desteğin azalmasında başlıca rolü oynadığı belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 68,6'sı dinleme skandalını önemli bulduğunu, yüzde 59'u Miçotakis'in bu skandalda sorumlulukları olduğunu düşünürken, katılımcıların yüzde 28,9'u dinleme skandalının vereceği oy kararında etkili olacağı beyanında bulundu.

Ülkenin üçüncü büyük partisi konumundaki PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis'in EYP tarafından "Predator" isimli casus bir yazılımla dinlenmesi, ankete göre yüzde 9,7 ile ülkedeki en büyük üçüncü sorun durumunda. Bu sıralamada, enflasyon yüzde 36,3 ile ikinci, enerji krizi yüzde 36,7 ile ilk sırada yer aldı.

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