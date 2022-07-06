Miçotakis'i ezdiler! ''Türkiye'' cevabıyla saçmaladı

Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumda Yunanistan'a yönelik en büyük eleştiriler sığınmacı hakları ile ilgili yapılanlar oldu. Liberaller ve Yeşiller adına konuşan vekiller Yunanistan'dan Avrupa'ya girmeye çalışan sığınmacıların haklarının ihlal edilip edilmediğini açık açık sordu ve Yunanistan'ın 'geri itme' operasyonlarını sert sözlerle eleştirdi.

AKILALMAZ SUÇLAMA

Hollandalı vekil Tineke Strick, Yunanistan'ın kabul merkezlerini kapatıp göçmenleri zor şartlarda yaşamaya zorladığını belirtti. Suriye ve Afganistan'dan gelen göçmenlerin Türkiye'ye geri dönmeleri için yasal bir boşluktan faydalanıldığına dikkat çeken Tineke Strick, "Bu bir çözüm değil, sınırları kapatmak ve göçmenleri geri püskürtmek bir Avrupa yanıtı değil" ifadelerini kullandı.

Miçotakis eleştirilere verdiği cevapta Türkiye'ye asılsız suçlamalarda bulunarak, "Yüzlerce kişiyi taşıyan gemilerin Türkiye kıyılarından Türk makamlarının bilgisi olmadan ayrıldığına inanmak için saf olmamız gerekir. Bu hassas konulara bakarken, sanki Türkiye'nin olup bitenlerde hiçbir rolü yokmuş gibi davranıp Türk propagandasını tekrarlamayalım" dedi.

Göçmenlerin geri itilmesine ilişkin akılalmaz bir açıklama yapan Miçotakis "Asıl Türkiye göçmenleri bize itiyor" sözleri ile yine Türkiye'yi hedef aldı.

Yunan basını söz konusu toplantıyı "Avrupa Miçotakis'i ezdi" başlığı ile duyurdu.

Strasbourg'da yaşadığı zor anlardan sonra sinirlenen Miçotakis, gazetecilere yönelik gayri resmi bir brifing sırasında, Euractiv web sitesinin Yunan gazetecisi ile tartışmaya girdi. Miçotakis, gazeteciye "Nerede çalışıyorsun?" diye sordu ve gazetecinin Euractiv'de çalıştığını öğrendikten sonra onu yalan haber yazmakla suçladı.

YİNE DÖVÜP GERİ İTTİLER

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen Afganistan uyruklu 17'si çocuk 38 göçmen daha darp edilerek Türk kara sularına itildi. 38 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak Foça ilçesine getirildi.