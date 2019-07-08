Miçotakis'in babasını darbecilerin ellerinden Türkiye kurtardı Yunanistan'da erken seçim sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi partisi lideri Kyriakos Miçotakis tek başına iktidar olmaya hak kazandı. Rakibi Çipras'a 11,5 puan fark atan Kyriakos Miçotakis'in seçim başarısı Avrupa'da yankı buldu. Yeni lider Miçotakis'in babası Konstantinos Miçotakis ülkede başbakanlık yapan siyasetçilerden biriydi. 1967 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası tutuklanmış ancak dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yardımı ile Türkiye'ye kaçmıştı. Türkiye'nin, babasını darbecilerin ellerinden kurtarmasına karşılık yeni lider Miçotakis'in 'FETÖ'cülere karşı adım atıp atmayacağı' yeni dönemin en çok konuşulan konularından biri olabilir.