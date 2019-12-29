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Dünya

Miçotakis'in panik atağı: Libya bizim komşumuz, Türkiye'nin değil. Lahey'e gideriz!

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmaların yankıları sürüyor. Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinden rahatsız olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'Libya'daki gelişmeler hakkında söz sahibi olmak istiyoruz' dedi, 'Libya bizim doğal deniz komşumuz, Türkiye'nin değil' çıkışı yaptı. Miçotakis, Ankara ile Libya arasında onaylanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na götüreceklerini söyledi.

29.12.2019  19:46 - Güncelleme: 29.12.2019  19:53

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalayan Türkiye'ye karşı harekete geçen Atina'dan, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) gidecekleri açıklaması geldi.

Daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lahey merkezli ICJ'ye başvuru açıklaması yapmıştı. O dönemde bazı uzmanlar, Libya'da iç savaş yaşandığından Uluslararası Adalet Divanı’nın alacağı kararın bağlayıcı olmayacağı yönünde görüş bildirmişti.

'To Vima' gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile UMH arasında imzalanan ve Türkiye'nin Akdeniz kıyısından Libya'nın kuzeydoğu kıyısına dek münhasır ekonomik bölge (MEB) kurulması anlamına gelebilecek anlaşmayla ilgili soruları da yanıtladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Libya’daki gelişmeler hakkında söz hakkı sahibi olmak istiyoruz” diyerek önümüzdeki ay Berlin’de yapılması planlanan barış konferansına katılmak istediklerini söyledi. 

Ankara ile deniz yetki alanı anlaşmazlıklarını çözme niyeti beyan eden Miçotakis, Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik düzeyde müzakere etmeyi amaçladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Ama şunu açık ve net şekilde söylemeliyiz: Eğer çözüm bulamazsak Yunanistan'ın tespit ettiği anlaşmazlık hakkında Lahey'deki IJC gibi bir uluslararası organın hüküm vermesi gerektiği konusunda uzlaşmalıyız."

‘LİBYA TÜRKİYE’NİN DEĞİL BİZİM KOMŞUMUZ’

Miçotakis söyleşide, Ankara’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle imzalamasından rahatsız olan  Yunanistan Başbakanı, “Libya bizim doğal deniz komşumuz, Türkiye’nin değil” dedi.

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