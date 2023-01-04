Miçotakis'in vekili Himaras, milletvekilliğinden istifa etti

Himaras, istifa mektubunda, partisini zor durumda bırakmamak için sorumluluk alarak milletvekilliği görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Milletvekili Himaras'ın ortağı olduğu şirketin, kamu ile ticaret yaptığı ve kamu ihalelerine katıldığı ortaya çıkmıştı.

Himaras'ın yerini, 2019 genel seçimlerinde Himaras'tan sonra en fazla oyu alan Elena Makri Theodoru'nun alması öngörülüyor.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i, "Himaras'ı partiden ihraç etmeye cesaret edememekle" suçlamıştı.

Muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ise iddiaların ardından Miçotakis'in Himaras'ı kınayan herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirmişti.

Yunanistan anayasasının 57'nci maddesine göre, milletvekillerinin, kamuya hizmet veren şirketlerin sahibi, ortağı veya üst düzey yöneticisi olması yasak.