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Dünya

Miçotakis'ten ABD'ye F-35 isyanı: Sanırım Türkiye'yi rahatsız etmek istemiyorlar

Miçotakis, Yunanistan'da yapılacak seçim öncesi F-35 üzerinden ABD'ye tepki gösterdi. Biden yönetiminin F-35 satışıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamasını eleştiren Miçotakis, 'Herhalde daha çok önem verdikleri Türkiye'yi rahatsız etmek istemiyorlar' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Miçotakis'ten ABD'ye F-35 isyanı: Sanırım Türkiye'yi rahatsız etmek istemiyorlar
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Yunanistan Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, ülkede yapılacak seçim öncesi Türkiye ile ilişkiler ve F-35 görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunan televizyonuna konuşan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırsa tebrik edecek misiniz?" sorusuna, "Tabii ki sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda onu tebrik edeceğim gibi sayın Erdoğan'ı da tebrik edeceğim. Yunan-Türk ilişkilerinde yeni bir başlangıcı dört gözle bekliyorum" cevabını verdi.

MİÇOTAKİS'TEN ABD'YE F-35 TEPKİSİ: SANIRIM TÜRKİYE'Yİ RAHATSIZ ETMEK İSTEMİYORLAR

ABD ile yürütülen F-35 görüşmelerine ilişkin de bilgi veren Miçotakis, Biden yönetimine serzenişte bulundu.

Miçotakis, "Amerikalılara istediklerinden fazlasını vermemize rağmen, uçakla ilgili bir açıklama lütfunu henüz göstermediler. Herhalde daha çok önem verdikleri Türkiye'yi "rahatsız etmek" istemiyorlar" dedi.

Çipras'ın liderlik yaptığı SYRIZA partisinin "Türkiye ile işler normale dönerse maliyete (F-35) tekrar bakmak lazım" ifadelerine ilişkin Miçotakis, "F-35'lere ihtiyacımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Uygun finansman hakkında Amerikalılarla zaten konuştuk. Ancak bunun ötesinde, SYRIZA'nın bu silah programlarına devam edeceği çok şüpheli. Fırkateyn anlaşmasını yeniden müzakere etmek istediğini zaten söyledi" dedi.

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