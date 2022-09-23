Miçotakis'ten gülünç iddia! Göz göre göre yalan söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan göçmenlere yönelik insanlık dışı tutumuna dikkati çekmişti.

Erdoğan, "Türkiye olarak biz, yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çeviriyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı Bloomberg yayınında, Erdoğan'ın açıklamasını kabul etmedi.

BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap vereceğini söyleyen Miçotakis, "Yunanistan'ı göç konusunda insanlığa karşı suçlar işlemekle suçlamak akıl almaz bir şey." ifadesini kullandı.

"ON BİNLERCE İNSANI KURTARDIK"

Yunan güvenlik güçlerinin denizdeki göçmenlerin botlarını batırmaya yönelik girişimlerini görmezden gelen Miçotakis, "Denizde tehlikede olan on binlerce insanı kurtardık." iddiasında bulundu.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA

Miçotakis, Türkiye'nin göçmenleri "silah" olarak kullandığını öne sürerek, "Onları cesaretlendirmeye çalışıyorlar, Yunanistan sınırına gönderiyorlar. Avrupa'ya itmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Konuşmasının devamında Yunanistan'ın sınırlarını koruduklarını ve "temel haklara saygı gösterdiklerini" anlatan Kiryakos Miçotakis, şöyle dedi:

"Türkiye'nin bize parmak sallamasını kabul etmektense, bu sorunu çözmek için Türkiye ile birlikte çalışmalıyız."