Miçotakis'ten Türk ve Yunan kurtarma ekiplerine Türkçe teşekkür

Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Miçotakis, "İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." ifadesini kullandı.

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmalarıyla bugün 50 yaşında baba ve 6 yaşındaki kızını enkaz altından kurtarmıştı.

EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.