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Dünya

Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması: Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile istikşafi amaçlı temasların yakında başlamasını beklediklerini söyledi. Görüşmelerin yeniden başlamasını 'doğru yönde cesaret verici adım' olarak niteledi. Miçotakis, dışişleri bakanları düzeyinde de görüşmeler olabileceğini vurguladı ve 'Şu anda bir planlama yok ancak benimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da görüşme olabilir. Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum' dedi.

09 Ekim 2020 Cuma 15:41 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 15:41
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Yunan Başbakan Miçotakis, Fransız gazetesi Le Figaro'ya konuştu.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Miçotakis, ülkesinin diyalogla çözüme inandığını, bunu pratikte de gösterdiğini savundu.

Yunanistan Başbakanı Türkiye ile istikşafi amaçlı temasların yakında başlamasını umduklarını ve bunun "cesaret verici adım" olduğunu söyledi.

Temaslarda, tam olarak kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgenin belirlenmesi olacağını ileri sürdü.

Miçotakis, dışişleri bakanları düzeyinde de görüşmeler olabileceğini vurguladı ve "Şu anda bir planlama yok ancak benimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da görüşme olabilir. Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum" dedi.

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