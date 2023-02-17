Miçotakis'ten Türkiye'de görev yapan Yunan ekibe teşekkür

Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Elefsina'daki merkezini ziyaret eden Miçotakis, "Türkiye'deki son deprem felaketinde yaptıklarınız için size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Miçotakis, arama kurtarma ekiplerinin zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu ortamda, bu yaptığınızın sadece insani anlamda değeri olmadığına, aynı zamanda, iki halkın arasındaki dayanışmanın jeopolitik olarak zor olan şartlarda gerçek anlamda gösterilmesi açısından da değeri olduğuna inanıyorum."

Türk halkının Yunan arama kurtarma ekibine gösterdiği sevgiye de dikkati çeken Miçotakis, iki halk arasında güçlü bir dayanışma mesajı verildiğini belirtti.

Miçotakis, Yunan ekibin iki farklı açıdan ulusal bir göreve imza attığını kaydetti.