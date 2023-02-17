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Dünya

Miçotakis'ten Türkiye'de görev yapan Yunan ekibe teşekkür

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür ederek, çalışmalarının Türk ve Yunan halkları arasındaki dayanışma duygularını ortaya koyduğunu ifade etti.

AA17 Şubat 2023 Cuma 17:29 - Güncelleme:
Miçotakis'ten Türkiye'de görev yapan Yunan ekibe teşekkür
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Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Elefsina'daki merkezini ziyaret eden Miçotakis, "Türkiye'deki son deprem felaketinde yaptıklarınız için size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Miçotakis, arama kurtarma ekiplerinin zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu ortamda, bu yaptığınızın sadece insani anlamda değeri olmadığına, aynı zamanda, iki halkın arasındaki dayanışmanın jeopolitik olarak zor olan şartlarda gerçek anlamda gösterilmesi açısından da değeri olduğuna inanıyorum."

Türk halkının Yunan arama kurtarma ekibine gösterdiği sevgiye de dikkati çeken Miçotakis, iki halk arasında güçlü bir dayanışma mesajı verildiğini belirtti.

Miçotakis, Yunan ekibin iki farklı açıdan ulusal bir göreve imza attığını kaydetti.

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