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Dünya

Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik sinsi plan

Türkiye-Yunanistan gerilimi uzun süredir devam ederken, Atina'nın gözü kulağı bugün Prag'da gerçekleşecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nda. Yunan basını, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in zirvede Türkiye'yi şikayet etmeyi planladığını yazdı.

6 Ekim 2022 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik sinsi plan
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Dünyanın gözü kulağı Çekya'nın başketi Prag'ran gelecek haberlerde.

27 Avrupa Birliği ülkesi ile Türkiye dahil 17 ülkenin liderini bir araya getirecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı bugün Prag'da yapılıyor.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği toplantıya toplamda 44 lider katılacak.

Yunanistan'ı temsil edecek olan Başbakan Miçotakis'in gündeminde ise yine Türkiye var. Zirveye sayfalarında geniş yer ayıran komşu basını Miçotakis'in 'Türkiye planı'nı yazdı.

Ta Nea'da yer alan habere göre, Miçotakis liderler ile bir araya gelmesini sağlayan bu zirveyi Türkiye'yi şikayet etmek için bir fırsat olarak görüyor. Gazete haberi 'Miçotakis Prag'da Avrupalı liderleri Türkiye'nin sebep olduğu zorluklar hakkında bilgilendirecek' başlığı ile taşıdı.

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