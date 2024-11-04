MiG-29 savaş uçağı düştü! Pilot kendini zor fırlattı

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü bildirildi.

Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü aktarılan açıklamada, pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın nedeninin tespit edilmesi için Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, savaş uçağının boş bir tarlaya düşmesinin ardından alev aldığını, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını söyledi.