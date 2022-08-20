Mike Pence'in 2024 planı! Cevabı kafaları karıştırdı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Iowa eyaletinde yaptığı iki günlük ziyaretinde, 2024 başkanlığına adaylığı konusundaki soruya cevap olarak, gündeminin Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'i desteklemek olduğunu söyledi.

Iowa ziyaretini Twitter'dan duyuran eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Pence, fuar alanında karşılaştığı gazetecilerin, "2024'te başkanlığa aday olacağınız için mi buradasınız?" sorusunu, "Iowa ve ABD'nin Senatör Grassley'e bir 6 sene daha ihtiyacı var. Onun için buradayım." diye cevapladı.

Iowa Eyalet Fuarı'na Grassley'le gelen ve uzun süre kalan Pence, gelecek dönem ABD başkanlığıyla ilgili soru karşısında, aday olup olmayacağına dair bir cümle kurmadı.

Fuar öncesinde Cumhuriyetçi Senatör için yapılan yardım programına katılan Pence'in, Iowa ziyaretinin ikinci gününde Bremer ilçesinde, açık havada düzenlenen geleneksel mangal partisine katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

Trump'ın, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağı endişesiyle 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisine karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörler arasında bulunmasına rağmen Grassley'in adaylığı Trump tarafından desteklenmişti.

88 yaşındaki Senatör Grassley, 13 Haziran'da yapılan ön seçimlerde yüzde 73,5 oy alarak, kasımdaki ara seçimler için Iowa'dan tekrar Cumhuriyetçi partinin Senato adayı olmaya hak kazanmıştı.

- PENCE'İN SESSİZLİĞİ, 2024'Ü HEDEFLEDİĞİ ŞÜPHELERİNE YOL AÇIYOR

Trump ile ilişkisine giderek daha fazla mesafe koyan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Cumhuriyetçiler için önemli eyaletlerden biri olan Iowa'yı yıl içinde defalarca ziyaret etmesi ve kasımda yapılacak ara seçimleri fazla önemsemesi, ABD basınında 2024 seçimlerinde başkan adayı olmayı düşündüğü ihtimaline yönelik yorumlara sebep oluyor.

Pence'in, University Club of Chicago'da 20 Haziran'daki konuşması esnasında Cumhuriyetçi Parti Hancock İlçe Başkanı Kathy Sparrow, "Başkan Pence" diye slogan atmış, Cumhuriyetçi siyasetçi ise bunu duymazdan gelmişti.

Öte yandan Iowa'daki son ziyaretinde on binlerce kişiyi etrafına toplayan Trump, eyaletteki Cumhuriyetçi seçmenler için hala popüler olduğunu kanıtlamıştı.

Des Moines Register'ın Ekim 2021'deki anketine göre, Iowa'daki Cumhuriyetçilerin yüzde 91'i Trump hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını söylemişti.