Mikro yaşamdan fotoğraflar

Yaklaşık 100 ülkeden 2 binden fazla fotoğrafın birbiriyle rekabet ettiği yarışma, canlıların mikroskobik görüntüleriyle doğanın bambaşka bir yüzünü sunuyor. Mikroskopla büyütülerek ve renklendirilerek çekilen bu fotoğraflar aynı zamanda bilime de katkı sağlıyor. Bu yılki yarışmada ilk 10’a giren etkileyici fotoğraflar...

Ukraynalı fotoğrafçı Andrei Savitsky’nin lale tomurcuğu fotoğrafı ABD’li fotoğrafçı Teresa Zgoda ve Teresa Kugler’in görüntülediği kaplumbağa embriyosu İspanyol fotoğrafçı Javier Rupérez’in küçük beyaz örümcek görüntüsü Fotoğrafçı Jan Rosenboom’un 6 kat büyütülmüş bir sivri sinek görüntüsü Fotoğrafçı Igor Siwanowicz’in boynuzları için bazen trompet hayvancıkları olarak bilinen, stensörler adı verilen üç tek hücreli mikropun canlı kompozit görüntüsü.