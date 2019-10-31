Mikro yaşamdan fotoğraflar
Nikon’un 45 yıldır düzenlediği Nikon Küçük Dünya Fotoğraf Yarışması’nın (Nikon Small World Competition) 2019 yılı kazananları belli oldu.
Yaklaşık 100 ülkeden 2 binden fazla fotoğrafın birbiriyle rekabet ettiği yarışma, canlıların mikroskobik görüntüleriyle doğanın bambaşka bir yüzünü sunuyor. Mikroskopla büyütülerek ve renklendirilerek çekilen bu fotoğraflar aynı zamanda bilime de katkı sağlıyor. Bu yılki yarışmada ilk 10’a giren etkileyici fotoğraflar...
Ukraynalı fotoğrafçı Andrei Savitsky’nin lale tomurcuğu fotoğrafı
ABD’li fotoğrafçı Teresa Zgoda ve Teresa Kugler’in görüntülediği kaplumbağa embriyosu
İspanyol fotoğrafçı Javier Rupérez’in küçük beyaz örümcek görüntüsü
Fotoğrafçı Jan Rosenboom’un 6 kat büyütülmüş bir sivri sinek görüntüsü
Fotoğrafçı Igor Siwanowicz’in boynuzları için bazen trompet hayvancıkları olarak bilinen, stensörler adı verilen üç tek hücreli mikropun canlı kompozit görüntüsü.
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