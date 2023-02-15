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Dünya

Mikrofonu kapatmayı unutan Varhelyi'den AP milletvekillerine hakaret: İstifası istendi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda (AP) katıldığı oturumda mikrofonunu kapatmayı unutunca milletvekillerine ettiği hakaret, salondakiler tarafından duyuldu.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 12:52 - Güncelleme:
Mikrofonu kapatmayı unutan Varhelyi'den AP milletvekillerine hakaret: İstifası istendi
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Varhelyi, dün AP Genel Kurulunda "Batı Balkanlar'a yönelik güçlendirilmiş genişleme politikası" konulu oturuma katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekilleri çok sayıda soru sordu ve oturum uzun sürdü. Bu sırada Varhelyi'nin ana dili Macarcada "Daha kaç aptal var (konuşmacılar listesinde)?" dediği duyuldu.

Bunun üzerine Macar muhalefet partisi Demokratik Koalisyon, Varhelyi'nin istifasını talep eden bir açıklama yaptı.

Partiden sosyal demokrat AP milletvekili Sandor Ronai, yaptığı açıklamada, "AP'de aynı fikirde olmadığımız kişilere aptal demek yaygın değildir." dedi.

Parti ayrıca olayı AP ve Avrupa Komisyonu başkanlığına bildireceğini açıkladı.

Olay, Avrupa basınında yer bulmaya başlarken, Varhelyi'den henüz bir açıklama gelmedi.

  • Oliver Varhelyi
  • hakaret

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