Milanovic: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonuç vermiyor

Resmi ziyaret kapsamında Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Milanovic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü, ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ABD ile Rusya'nın birbiriyle konuşması gerektiğini belirten ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştiren Milanovic, "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar işe yaramıyor, aksine büyük zararlara neden oluyor." dedi.

Milanovic, ülkesinin Macaristan ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu aktararak, "Macaristan ile Hırvatistan komşu ülkeler, bin yıldan fazla bir süredir yan yana yaşıyorlar ve iki ülke arasında hiçbir zaman ciddi bir çatışma yaşanmadı." diye konuştu.

Ülkesinin Şengen bölgesine dahil olmasıyla Macaristan-Hırvatistan sınırlarındaki kontrolün sonlanmasının sevindirici olduğunu kaydeden Milanovic, Avrupa Birleşik Devletleri fikrini desteklemediklerini sözlerine ekledi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ise görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra yasa dışı göç, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konularını ele aldıklarını söyledi.

Hırvatistan'ın Şengen ve Avro bölgesine dahil olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Novak, iki ülkenin iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Novak, geçen yıl 600 bin Macar turistin Hırvatistan'ı ziyaret ettiğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de dinamik bir şekilde geliştiğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda mevkidaşı Milanovic ile hemfikir olduklarını dile getiren Novak, Rusya'nın saldırganlığını kınadıklarını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini ve barış için adım atılması gerektiğini kaydetti.