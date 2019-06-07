Milisler sokakta!

Yönetime el koyan ordunun, sivil geçiş isteyen barışçıl göstericilere ateş açarak yüzlerce kişiyi katletmesinin ardından Sudan adım adım kaosa sürükleniyor. Ülkede muhaliflerin cesetlerinin Nil Nehri kenarında bulunması sonrası cunta Sudan’da iç savaş çıkartılmak istendiğini bildirirken, Cancavid adıyla bilinen Acil Destek Gücü (RSF) milislerinin de kargaşadan yararlanarak başkent Hartum’da halka saldırılara başladığı ortaya çıktı.

KAHVERENGİ GÖMLEK

İngiliz BBC’nin haberine göre, RSF milisleri, neredeyse tamamen terk edilmiş Hartum sokaklarında devriye gezip, sivilleri hedef aldı. RSF milislerinin her yerde görüldüğünü aktaran BBC, kahverengi üniformalı genç silahlı adamların, bazılarına roketatar yerleştirilmiş kamyonetlerle dolaştığını ifade etti. Doha merkezli El Cezire’ye konuşan RSF Komutanlarından Muhammed Hamdan Dagalo, halka saldıran kahverengi gömleklilerin kendilerine bağlı olmadığını söyledi. Şiddet olaylarının arkasında milis kılığına girenlerin olduğunu dile getiren Dagalo, “El Beşir protestoculara ateş açma emri verdiğinde uymadık. Neden şimdi istikrarı tehlikeye atan bu tip eylemlere girişelim. Halka saldıranlar kesinlikle bizden değil” dedi. Ağustos 2013’te Darfur’daki isyancı gruplarla mücadele için kurulan RSF milislerinin 70 bin silahlı adamı olduğu öne sürülüyor. Sudan Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili ise muhaliflerin protestosu sırasında milislerin en az 100 kişiyi öldürdüğü iddiasını reddetti.

ÖLÜ SAYISI ABARTILIYOR

Ülkenin resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Sudan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Süleyman Abdul Jabbar Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada ölenlerin sayısının ‘100 değil en fazla 46’ olduğunu ifade etti. Sudan’da muhalifler, Konsey’in görüşme teklifini, eylemler şiddet kullanılırken bastırıldığı sırada güven duyamayacaklarını söyleyerek reddederken, cuntayı temsil eden Askeri Geçiş Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Muhammed Hamadan ise eylemlerin şiddetle bastırılmasını savundu. Hamadan, protestocuların arasına haydutların ve uyuşturucu satıcılarının sızdığını iddia ederek, “Kaosa izin vermeyeceğiz ve kararlılıklarımızdan ödün vermeyeceğiz. Geri adım yok” diye konuştu.